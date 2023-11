Recyclez vos sapins rue de la fontaine 44420 La turballe La turballe, 26 décembre 2023, La turballe.

Recyclez vos sapins 26 décembre 2023 – 26 janvier 2024 rue de la fontaine 44420 La turballe

Reclyclez vos sapins de Noël !

Sans décorations les points de collecte :

– Parking Gaby Vallot

– Place de la Poste

– Place Poulloué

– Salle de Coispéan, chemin du Gareno

rue de la fontaine 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

