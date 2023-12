FESTIVAL MOTS PARLEURS – BARBENUIT – SAINT-GUILHEM-LE-DESERT Rue de la font du four Saint-Guilhem-le-Désert, 3 février 2024, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 17:00:00

fin : 2024-02-03

Conte avec Luca Marchesini. Il était une fois… un monsieur qui avait la barbe noire comme la nuit. On l’appelait Barbenuit. Sa barbe était tellement noire qu’elle faisait peur !.

Il était une fois …. un monsieur qui avait la barbe noire comme la nuit. On l’appelait Barbenuit. Sa barbe était tellement noire qu’elle faisait peur !

Un jour, Barbenuit a connu une jeune fille. Il l’a trouvée tellement belle qu’il en est tombé raide amoureux. Alors il l’a invitée à une promenade dans le parc et elle…. elle a dit oui ! C’était agréable de se promener ensemble et Barbenuit, plein de joie, a voulu lui faire un bisou. Mais la demoiselle a crié : -Aie ! Elle pique plus qu’une rose ta grosse barbe.

Tout public, à partir de 8 ans. Durée : 1 heure.

.

Rue de la font du four

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



