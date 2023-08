JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONFÉRENCE « LÉGENDES EN CHEMIN » Rue de la font du four Saint-Guilhem-le-Désert, 16 septembre 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert,Hérault

De l’Aubrac à Saint-Guilhem-le-Désert, sur le chemin de Saint Guilhem, on randonne en pays de légendes…Elles sont inscrites dans les paysages, les monts et les rochers, dans le murmure des eaux qui semblent les raconter..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Rue de la font du four

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



From Aubrac to Saint-Guilhem-le-Désert, on the Chemin de Saint Guilhem, we hike in a land of legends… They are written in the landscapes, the mountains and rocks, in the murmur of the waters that seem to tell them.

De Aubrac a Saint-Guilhem-le-Désert, por el Chemin de Saint Guilhem, podrá pasear por una tierra de leyendas… Están escritas en los paisajes, en las montañas y las rocas, en el murmullo de las aguas que parecen contarlas.

Von Aubrac bis Saint-Guilhem-le-Désert, auf dem Weg von Saint Guilhem, wandert man im Land der Legenden… Sie sind in die Landschaften, die Berge und die Felsen eingeschrieben, in das Murmeln der Gewässer, die sie zu erzählen scheinen.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT