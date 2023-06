LA TEMPORA – YAROL POUPAUD Rue de la Fond Vinassan, 20 juillet 2023, Vinassan.

Vinassan,Aude

Ex-guitariste et directeur musical de Johnny Hallyday. Yarol Poupaud, célèbre musicien, compositeur et producteur français a aussi été cofondateur de FFF, guitariste et producteur pour Niagara, Bazbaz… et compositeur de musique de films.

L’artiste multi-instrumentaliste se produit également en solo et a sorti Fils de personne en 2022, un album hommage à Johnny Hallyday où il reprend ses morceaux de la fin des 60’s et le début des 70’s. L’énergie rock n’roll de l’idole des jeunes reste intacte, désormais teintée par le style de Yarol Poupaud.

Concert à 21h30.

A partir de 19h : Restauration sur site :

– Foodtrucks

– Buvette

– Restaurants sur la commune.

2023-07-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-20 23:00:00. .

Rue de la Fond

Vinassan 11110 Aude Occitanie



