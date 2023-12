Camp militaire, commémoration, convoi, bal de la libération Rue de la Ferme du Four Digosville, 21 juin 2024 07:00, Digosville.

Digosville,Manche

Digosville fête la libération du 25/06/1944, lors de 3 jours de festivités du 21 et 23 juin 2024.

Implantation d’un camp militaire par des collectionneurs, en tenue d’époque, une cérémonie au cimetière de commémoration, baptême de véhicules, convois et bal en tenue d’époque. Animations et restauration sur place durant ces 3 jours

Le 21 juin

– matin : convoi véhicules

– 12h : cérémonie de commémoration stèles soldats anglais et américains cimetière,

– 12h30 : inauguration du camp – visite du camp au public,

– 12h30-19h : soirée fête de la musique.

Le 22 juin

– Matin convoi véhicules,

– 11h-19h : visite du camp au public,

– 15h 19h : bal country,

– 20h-23h : bal en tenue d’époque.

Le 23 juin

– De 10h à 16h visite du camp au public.

Durant ces 3 jours, baptêmes en véhicule, restauration sur place..

Vendredi 2024-06-21 fin : 2024-06-23

Rue de la Ferme du Four

Digosville 50110 Manche Normandie



Digosville celebrates the liberation of June 25/1944, with 3 days of festivities from June 21 to 23, 2024.

A military camp set up by collectors in period dress, a ceremony at the commemorative cemetery, vehicle christenings, convoys and a ball in period dress. Entertainment and on-site catering throughout the 3 days

June 21st

– morning: vehicle convoy

– 12pm: commemoration ceremony at the British and American soldiers’ graves in the cemetery,

– 12:30 pm: camp inauguration – public tour of the camp,

– 12:30-7pm: music festival evening.

June 22nd

– Morning: convoy of vehicles,

– 11 a.m.-7 p.m.: public tour of the camp,

– 3pm-7pm: country dance,

– 8-11pm: ball in period costume.

June 23rd

– 10 a.m.-4 p.m.: public tour of the camp.

During these 3 days, vehicle baptisms, on-site catering.

Digosville celebra la liberación del 25/06/1944, durante 3 días de fiesta del 21 al 23 de junio de 2024.

Un campamento militar montado por coleccionistas vestidos de época, una ceremonia en el cementerio conmemorativo, bautizos de vehículos, convoyes y un baile vestido de época. Animación y restauración in situ durante los 3 días

21 de junio

– mañana: convoy de vehículos

– 12.00 h: ceremonia conmemorativa en las tumbas de los soldados británicos y estadounidenses en el cementerio,

– 12.30 h: inauguración del campamento – visita del campamento abierta al público,

– 12.30-19.00 h: festival de música.

22 de junio

– Mañana: convoy de vehículos,

– 11.00-19.00: visita del campamento abierta al público,

– de 15.00 a 19.00: baile country,

– de 20:00 a 23:00: baile con trajes de época.

23 de junio

– De 10.00 a 16.00 h: visita del campamento abierta al público.

Durante estos 3 días, bautizos de vehículos, restauración in situ.

Digosville feiert die Befreiung vom 25.06.1944 während dreitägiger Feierlichkeiten am 21. und 23. Juni 2024.

Sammler errichten ein Militärlager in historischen Uniformen, eine Gedenkfeier auf dem Friedhof, Fahrzeugtaufen, Konvois und ein Ball in historischen Uniformen. Animationen und Verpflegung vor Ort während dieser drei Tage

Am 21. Juni

– morgens: Fahrzeugkonvoi

– 12.00 Uhr: Gedenkzeremonie Stelen englischer und amerikanischer Soldaten Friedhof,

– 12:30 Uhr: Einweihung des Lagers – Besichtigung des Lagers für die Öffentlichkeit,

– 12.30-19.00 Uhr: Abendveranstaltung « fête de la musique ».

22. Juni

– Morgen Fahrzeugkonvoi,

– 11h-19h: Besuch des Lagers für die Öffentlichkeit,

– 15h 19h: Country-Tanz,

– 20-23 Uhr: Tanz in historischer Kleidung.

23. Juni

– Von 10 bis 16 Uhr Besuch des Lagers für die Öffentlichkeit.

Während dieser 3 Tage: Fahrzeugtaufen, Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-12-06 par CDT Manche