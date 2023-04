LOU REGALIDO – CONCERT BOXON Rue de la Draille, 22 août 2023, Pégairolles-de-Buèges.

CONCERT BOXON

Au Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

Le 22 août 2023 à 19h00

Boxon, composé de 2 musiciens-chanteurs, offre un spectre musical aussi riche que délicat, traversant avec la même passion la pop anglo-saxonne, la folk, la soul, ou encore la rumba flamenca..

Rue de la Draille

Pégairolles-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie



At Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

August 22, 2023 at 7:00 pm

Boxon, composed of 2 musicians-singers, offers a musical spectrum as rich as delicate, crossing with the same passion the Anglo-Saxon pop, the folk, the soul, or the rumba flamenca.

CONCIERTO DE BOXON

En el Restaurante Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

22 de agosto de 2023 a las 19h00

Boxon, compuesto por 2 músicos-cantantes, ofrece un espectro musical tan rico como delicado, cruzando con la misma pasión el pop anglosajón, el folk, el soul o incluso la rumba flamenca.

BOXON-KONZERT

Im Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

Am 22. August 2023 um 19.00 Uhr

Boxon, bestehend aus zwei Musikern und Sängern, bietet ein ebenso reiches wie zartes musikalisches Spektrum, das mit der gleichen Leidenschaft durch angelsächsischen Pop, Folk, Soul oder Rumba Flamenca führt.

