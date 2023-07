REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE Rue de la Douane Balaruc-les-Bains, 31 décembre 2023, Balaruc-les-Bains.

Balaruc-les-Bains,Hérault

Un repas de fête vous sera proposé et la soirée sera animé par Laurent..

2023-12-31 19:00:00 fin : 2024-01-01 01:00:00. EUR.

Rue de la Douane

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie



A festive meal will be served and the evening will be entertained by Laurent.

Se servirá una comida festiva y la velada estará amenizada por Laurent.

Es wird Ihnen ein festliches Essen angeboten und der Abend wird von Laurent moderiert.

Mise à jour le 2023-05-03 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE