Festival BD en Chinonais Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon, 16 mars 2024, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Festival de bandes dessinées ouvert à tous, ponctué d’expos-ventes de planches originales et reproductions, d’ateliers et d’animations, rencontre auteur, dédicaces, mangas,… Buvette / Restauration sur place.

Dimanche 2024-03-16 10:00:00 fin : 2024-03-17 . .

Rue de la Digue Saint-Jacques

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Comics festival open to all, punctuated by exhibitions-sales of original plates and reproductions, workshops and animations, author meetings, dedications, mangas,… Refreshment bar / Catering on site

Festival del cómic abierto a todos, salpicado de exposiciones y ventas de láminas originales y reproducciones, talleres y actividades, encuentros con autores, firmas, mangas, etc. Bar / Catering in situ

Comicfestival für alle, mit Ausstellungen und Verkäufen von Originalzeichnungen und Reproduktionen, Workshops und Animationen, Autorentreffen, Signierstunden, Mangas,… Getränke und Speisen vor Ort

