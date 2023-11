Festival orchestr’émoi Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon, 9 décembre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Pour sa 6e édition, le festival Orchestr’émoi présente une battle d’orchestres. Ces joutes entre artistes quirenvoient habituellement au monde du rap et du hip-hop, se transposent dans un univers plus classique.Mais pour une battle, il faut être deux complices !.

Samedi 2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . 10 EUR.

Rue de la Digue Saint-Jacques

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For its 6th edition, the Orchestr?émoi festival presents a battle of the bands. These jousts between artists, which usually take place in the world of rap and hip-hop, are transposed into a more classical universe, but for a battle, you need two accomplices!

En su 6ª edición, el festival Orchestr?émoi presenta una batalla de bandas. Estas justas entre artistas, normalmente procedentes del mundo del rap y el hip-hop, se trasladan a un universo más clásico, ¡pero para una batalla se necesitan dos cómplices!

Ausgabe des Festivals Orchestr?émoi präsentiert ein Battle zwischen Orchestern. Diese Wettkämpfe zwischen Künstlern, die normalerweise in der Welt des Rap und Hip-Hop zu Hause sind, werden hier in ein klassischeres Universum verlegt

Mise à jour le 2023-11-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme