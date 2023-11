Le voyage textile Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon, 17 novembre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

« De la fibre au vêtement » Allez à la rencontre de créateurs et producteurs de textiles.

Expositions, vente, animations et conférences sont au programme..

Vendredi 2023-11-17 14:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Rue de la Digue Saint-Jacques

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



« From fiber to garment » Meet textile designers and producers.

Exhibitions, sales, events and conferences are on the program.

« De la fibra a la prenda » Conozca a diseñadores y productores textiles.

Exposiciones, ventas, actos y conferencias en el programa.

« Von der Faser zum Kleidungsstück » Treffen Sie Textildesigner und -produzenten.

Ausstellungen, Verkauf, Animationen und Vorträge stehen auf dem Programm.

