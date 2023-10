François Rabelais, portrait d’un homme qui n’a pas souvent dormi tranquille Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon, 3 novembre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Une pièce de Philippe Sabres et Jean-Pierre Andréani. Mise en scène Jean-Pierre Andréani. Avec Philippe Bertin et Michel Laliberté. Essaion Productions. Parcours d’un homme qui a lutté toute sa vie contre les travers et les dangers de la bêtise et du fanatisme..

Vendredi 2023-11-03 21:00:00 fin : 2023-11-03 . 6 EUR.

Rue de la Digue Saint-Jacques

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A play by Philippe Sabres and Jean-Pierre Andréani. Directed by Jean-Pierre Andréani. With Philippe Bertin and Michel Laliberté. Essaion Productions. The story of a man who has fought all his life against the shortcomings and dangers of stupidity and fanaticism.

Una obra de Philippe Sabres y Jean-Pierre Andréani. Dirigida por Jean-Pierre Andréani. Con Philippe Bertin y Michel Laliberté. Producciones Essaion. La historia de un hombre que ha pasado toda su vida luchando contra los defectos y peligros de la estupidez y el fanatismo.

Ein Stück von Philippe Sabres und Jean-Pierre Andréani. Regie führt Jean-Pierre Andréani. Mit Philippe Bertin und Michel Laliberté. Essaion Productions. Der Lebensweg eines Mannes, der sein ganzes Leben lang gegen die Fehler und Gefahren der Dummheit und des Fanatismus gekämpft hat.

