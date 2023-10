Débit de Solidarité Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon, 13 octobre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Journée solidaire au profit de l’association Hospitalité chinonaise aux migrants, avec spectacles à prix libre et concert payant le samedi soir..

Samedi 2023-10-13 14:00:00 fin : 2023-10-13 23:00:00. EUR.

Rue de la Digue Saint-Jacques

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A day of solidarity in aid of the association Hospitalité Chinonaise aux Migrants, with free shows and a paying concert on Saturday evening.

Jornada solidaria en favor de la asociación Hospitalité Chinonaise aux Migrants, con espectáculos gratuitos y un concierto de pago el sábado por la noche.

Solidaritätstag zugunsten des Vereins Hospitalité chinonaise aux migrants, mit Aufführungen zum freien Preis und einem kostenpflichtigen Konzert am Samstagabend.

Mise à jour le 2023-10-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme