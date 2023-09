Visite d’un pavillon à ossature bois à Noisy-le-Sec (93) Rue de la Dhuys, Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 13 octobre 2023, Noisy-le-Sec.

Visite d’un pavillon à ossature bois à Noisy-le-Sec (93) Vendredi 13 octobre, 10h00, 12h00, 14h00 Rue de la Dhuys, Noisy-le-Sec Inscription obligatoire

Visite d’un pavillon à ossature bois à Noisy-le-Sec (93)

L’agence Paula Bianco architectes vous propose la visite d’une charmante maison de ville individuelle en ossature bois comprenant :

– Au rez-de-chaussée : 2 accès différents, un pour les piétons et l’autre pour les véhicules, 1 place de parking extérieure, une cuisine, un bureau et une salle à manger ;

– Au rez-de-jardin : le séjour, une chambre et une salle de bains ;

– Premier étage : deux chambres, une salle d’eau et un espace de jeu.

– En combles : chambre d’amis.

Ces 3 niveaux sont reliés par un vide toute hauteur, profitant d’un éclairage zénithal situé au niveau de la terrasse en façade Sud.

La toiture terrasse est partiellement accessible. La partie non accessible est végétalisée.

3 créneaux disponibles / Adresse exacte communiquée à l’inscription

Architecte : Paula Bianco architectes

Photo : Paula Bianco architectes

L’édition francilienne est réalisée en partenariat avec le CAUE de l’Essonne, le CAUE du Val-de-Marne, le CAUE de Seine-et-Marne et avec le relai de l’association Architectes & Particuliers.

Pour tout renseignement complémentaire : contact@fibois-idf.fr

Rue de la Dhuys, Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

maison bois

Paula Bianco