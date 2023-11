Théâtre : La Soupière Rue de la culture Amfreville, 27 janvier 2024, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Retrouvez Tante Violette vivant seule dans une grande demeure du bordelais qui ne produit rien mais qu’elle ne souhaite pas vendre. Elle a à son service, Germaine une jeune femme délurée dont elle ignore le passé. Découvrez ce vaudeville de Robert Lamoureux, présenté par la troupe des Joyeux Colibris..

2024-01-27 20:30:00 fin : 2024-01-27 . .

Rue de la culture Salle Georges Brassens

Amfreville 14860 Calvados Normandie



Tante Violette lives alone in a large Bordeaux mansion that produces nothing but that she doesn’t want to sell. At her service is Germaine, a spirited young woman whose past she doesn’t know. Discover this vaudeville by Robert Lamoureux, presented by the Joyeux Colibris troupe.

La tía Violette vive sola en una gran casa de la región de Burdeos que no produce nada, pero que no quiere vender. A su servicio está Germaine, una joven traviesa de cuyo pasado no sabe nada. Descubra este vodevil de Robert Lamoureux, presentado por la compañía Joyeux Colibris.

Tante Violette lebt allein in einem großen Haus in Bordeaux, das nichts abwirft, das sie aber nicht verkaufen möchte. Zu ihren Diensten steht Germaine, eine junge Frau, deren Vergangenheit sie nicht kennt. Entdecken Sie dieses Vaudeville von Robert Lamoureux, das von der Truppe der Joyeux Colibris präsentiert wird.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité