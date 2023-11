Soirée loto Rue de la culture Amfreville, 26 janvier 2024, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Venez nombreux au loto où de nombreux lots et bons d’achat sont à gagner ! Début du loto 20h30.

3€ le carton, 12€ les 5 cartons, 20€ les 10 cartons..

2024-01-26 19:30:00 fin : 2024-01-26 . .

Rue de la culture Salle Georges Brassens

Amfreville 14860 Calvados Normandie



Come one, come all to the bingo with lots of prizes and vouchers to be won! Lotto starts at 8.30pm.

3? per box, 12? per 5 boxes, 20? per 10 boxes.

Venid todos al bingo, donde podréis ganar un montón de premios y vales La lotería empieza a las 20.30.

3? por cartón, 12? por 5 cartones, 20? por 10 cartones.

Kommen Sie zahlreich zum Lotto, bei dem es viele Preise und Gutscheine zu gewinnen gibt! Beginn des Lottos 20:30 Uhr.

3? pro Karton, 12? pro 5 Kartons, 20? pro 10 Kartons.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité