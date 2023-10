Concours de belote Rue de la culture Amfreville, 25 novembre 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Le comité des fêtes d’Amfreville vous invite à ce concours de belote. Venez nombreux !.

2023-11-25 13:30:00 fin : 2023-11-25 . .

Rue de la culture Salle polyvalente

Amfreville 14860 Calvados Normandie



The Amfreville Festival Committee invites you to this belote competition. Come one, come all!

El Comité de la Fiesta de Amfreville te invita a este concurso de belote. ¡Venga uno, vengan todos!

Das Festkomitee von Amfreville lädt Sie zu diesem Belote-Wettbewerb ein. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité