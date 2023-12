Spectacle de Noël Brivadanse Rue de la Croix St Isidore Brioude, 10 décembre 2023 07:00, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

Spectacle de Noël de l’Ecole de danse « Brivadanse »

Entrée gratuite – Collecte au profit des Restos du Coeur.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Rue de la Croix St Isidore Salle polyvalente

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas show by the « Brivadanse » dance school

Free admission – Collection in aid of Restos du Coeur

Espectáculo de Navidad de la escuela de danza « Brivadanse

Entrada gratuita – Colecta en beneficio de Restos du Coeur

Weihnachtsaufführung der Tanzschule « Brivadanse »

Freier Eintritt – Sammlung zugunsten der Restos du Coeur

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne