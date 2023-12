MARCHE DE NOEL Rue de la Croix Rose Labège, 1 décembre 2023, Labège.

Labège,Haute-Garonne

Retrouvez le Marché de Noël traditionnel de Labège et ses nombreuses animations..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Rue de la Croix Rose

Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie



The traditional Labège Christmas Market and its many attractions.

Venga a disfrutar del tradicional Mercado de Navidad de Labège y de sus numerosas atracciones.

Finden Sie den traditionellen Weihnachtsmarkt in Labège mit seinen zahlreichen Veranstaltungen.

Mise à jour le 2023-11-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE