Plantons tous ensemble à Epinay!! 2 décembre 2023 – 20 janvier 2024, les samedis Rue de la Croix Ronde, Epinay-sur-Orge Entrée Libre

Habitants d’Epinay, d’Essonne, d’Ile-de-France et d’ailleurs, c’est avec une immense joie et engouement que nous vous convions à planter arbres et arbustes sur les terrains agricoles de la ville d’Epinay-sur-Orge .

Venez nous aider à faire émerger de la terre des haies qui participeront à la biodiversité de la ville, qui serviront à vos agriculteurs pour protéger leurs terres du vent, de la pollution et des petites bêtes, ainsi qu’à accompagner la transition écologique locale.

Ces trois journées seront synonymes de symbiose avec nos terres, d’occasions de partager de beaux moments tout en plantant un arbre, ou encore d’en apprendre sur nos végétaux. Et tout cela en œuvrant pour une noble cause !!

Pendant ces trois journées, vous planterez, vous protégerez les plants en paillant, vous rencontrerez des agriculteurs franciliens, vous découvrirez toutes sortes d’espèces et d’arbres fruitiers… Tout cela dans une ambiance chaleureuse !

Ouvert à tous et libre, que vous soyez jardiniers du dimanche ou novice, nous vous attendons donc nombreux et nombreuses sur ces trois journées. Sentez-vous libre de venir à l’une des trois, ou à toutes, que ce soit pour une heure ou pour toute la journée, c’est comme bon vous semble ! La terre vous en sera reconnaissante.

Plus d’infos sur le projet : https://haie-magique.org/sites/ferme-compi/

N’hésitez pas à nous contacter par mail pour toute question : laurent@haie-magique.org

RDV le 2 décembre alors !!

Puis le 16 décembre

Et enfin le 20 janvier!!

Rue de la Croix Ronde, Epinay-sur-Orge rue de la croix ronde Épinay-sur-Orge 91360 Essonne Île-de-France

