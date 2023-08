EXPOSITION LES CALVAIRES PLAINAIS VUS PAR LES ARTISTES Rue de la Croix Mouraud La Plaine-sur-Mer, 16 septembre 2023, La Plaine-sur-Mer.

La Plaine-sur-Mer,Loire-Atlantique

Exposotion « Les calvaires plainais vus par les artistes ».

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:30:00. .

Rue de la Croix Mouraud Salle culturelle

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Exhibition « Les calvaires plainais vus par les artistes » (Plainese Calvaries as seen by artists)

Exposición « Les calvaires plainais vus par les artistes » (Los calvarios de la llanura vistos por los artistas)

Ausstellung « Calvaires plainais vus par les artistes » (Die Kalvarienberge von Plaine aus der Sicht der Künstler)

Mise à jour le 2023-08-17 par eSPRIT Pays de la Loire