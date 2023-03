Festival ITAK : Exposition Sambre héros : Christian Lutz rue de la croix Maubeuge Maubeuge Catégories d’Évènement: Maubeuge

Festival ITAK : Exposition Sambre héros : Christian Lutz
Ancienne pharmacie mutualiste, rue de la croix, Maubeuge
6 mai 2023 - 27 mai 2023, 14:00-18:00

Qu'il s'immerge dans une communauté évangéliste, une délégation diplomatique ou derrière les décors clinquants de Las Vegas (vus pendant iTAK 22), Christian Lutz traque les faux-semblants.

infos@lemanege.com
+33 3 27 65 65 40
http://www.lemanege.com/

