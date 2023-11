Téléthon Sornac Rue de la Croix de May Sornac, 9 décembre 2023, Sornac.

Sornac,Corrèze

Téléthon à Sornac avec au programme ; repas à 10€ le midi (chili con carne, fromage et mousse au chocolat) réservation avant le 2 décembre. A partir de 14h30 ; thé dansant, tri au but, stand de création, vente d’objets divers puis à partir de 16h30 tirage de tombola..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Rue de la Croix de May

Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Telethon in Sornac, with lunch at 10? (chili con carne, cheese and chocolate mousse), booking by December 2. From 2:30 pm; tea dance, sorting, creative stand, sale of various items, then from 4:30 pm raffle.

Teletón en Sornac con una comida de 10? (chile con carne, queso y mousse de chocolate) reservada antes del 2 de diciembre. A partir de las 14.30 h, habrá un baile del té, un concurso de clasificación, un stand creativo y una venta de artículos varios, seguidos de una rifa a partir de las 16.30 h.

Telethon in Sornac mit folgendem Programm: Mittagessen für 10 Euro (Chili con Carne, Käse und Mousse au Chocolat), Reservierung bis zum 2. Dezember. Ab 14:30 Uhr: Tanztee, Torwandschießen, Kreativstand, Verkauf verschiedener Gegenstände und ab 16:30 Uhr Tombola.

