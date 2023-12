VILLE DE MAYET Rue de la Croix Beudet Mayet Catégories d’Évènement: Mayet

Début : 2023-12-15 19:30:00

fin : 2023-12-15 22:00:00 Micro-Folie, Le Songe d’une Nuit d’Été.

Micro-Folie, Le Songe d’une Nuit d’Été, 19h30, histoire du ballet par Ulrika LAIR et à 20h, diffusion du ballet Durée : 2h avec entracte Gratuit – Ouvert à tous. EUR.

Rue de la Croix Beudet

Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire

