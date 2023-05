Concert : Musiques de films Rue de la Cour Masure, 9 juin 2023, Saint-Aubin-Routot.

Saint-Aubin-Routot,Seine-Maritime

A l’occasion des 200 ans de la commune de Saint-Aubin-Routot, la Société Musicale de Criquetot-l’Esneval organise son concert de Musiques de Films, le vendredi 9 juin à 20h45, à la Grange de Saint-Aubin-Routot.

Ce concert s’organise également dans le cadre du Festival de Printemps 2023 de Seine-Maritime.

Entrée libre..

2023-06-09 à 20:45:00 ; fin : 2023-06-09 . .

Rue de la Cour Masure

Saint-Aubin-Routot 76430 Seine-Maritime Normandie



To celebrate the 200th anniversary of the town of Saint-Aubin-Routot, the Société Musicale de Criquetot-l’Esneval is organizing a concert of film music on Friday June 9 at 8:45pm at the Saint-Aubin-Routot barn.

This concert is also part of the Festival de Printemps 2023 de Seine-Maritime.

Free admission.

Con motivo del 200 aniversario de la ciudad de Saint-Aubin-Routot, la Société Musicale de Criquetot-l’Esneval organiza un concierto de música de cine el viernes 9 de junio a las 20.45 h en el Grange de Saint-Aubin-Routot.

Este concierto también forma parte del Festival de Primavera Seine-Maritime 2023.

La entrada es gratuita.

Anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Gemeinde Saint-Aubin-Routot veranstaltet die Société Musicale de Criquetot-l’Esneval am Freitag, den 9. Juni um 20.45 Uhr in der Scheune von Saint-Aubin-Routot ihr Konzert mit Filmmusik.

Dieses Konzert findet auch im Rahmen des Frühlingsfestivals 2023 von Seine-Maritime statt.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité