Porte ouverte – Les légumes branchés rue de, La Corbelière Sainte-Néomaye, 10 juin 2023, Sainte-Néomaye.

Sainte-Néomaye,Deux-Sèvres

Porte ouverte – Les Légumes Branchés

Découvrez la permaculture, les produits cultivés sur place et notamment des légumes oubliés…

À cette occasion des producteurs locaux serons présents :

La Tête dans les marguerites et Petit Broc de nature

Pleurotes & Shiitakés

Jessi’cactus

La Pimentière

Les Roseaux Sociaux

PARL’image

La Patte d’oie

Pick & Wash

Nicolas LOPEZ, la fresque du climat en début d’après-midi

Yacaba l’après-midi

Voisin voisine zéro déchet

Prenez vos couverts et rejoignez-nous à 19h pour un repas en auberge espagnole..

rue de, La Corbelière

Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Open house – Les Légumes Branchés

Discover permaculture, home-grown produce and forgotten vegetables…

On this occasion, local producers will be present:

La Tête dans les marguerites and Petit Broc de nature

Oyster mushrooms & Shiitake

Jessi’cactus

La Pimentière

Les Roseaux Sociaux

PARL’image

La Patte d’oie

Pick & Wash

Nicolas LOPEZ, the climate fresco in the early afternoon

Yacaba in the afternoon

Neighbor zero waste

Grab your cutlery and join us at 7pm for a Spanish-style meal.

Puerta abierta – Les Légumes Branchés

Descubra la permacultura, los productos cultivados in situ y, en particular, las verduras olvidadas…

Los productores locales estarán presentes en el evento:

La Tête dans les marguerites y Petit Broc de nature

Setas ostra y setas shiitake

Jessi’cactus

La Pimentière

Les Roseaux Sociaux

PARL’image

La Patte d’oie

Pick & Wash

Nicolas LOPEZ, el fresco climático a primera hora de la tarde

Yacaba por la tarde

Vecino cero residuos

Coge tus cubiertos y únete a nosotros a las 7 de la tarde para una comida al estilo español.

Tag der offenen Tür – Les Légumes Branchés

Entdecken Sie die Permakultur, die vor Ort angebauten Produkte und insbesondere vergessene Gemüsesorten…

Bei dieser Gelegenheit werden lokale Produzenten anwesend sein:

La Tête dans les marguerites und Petit Broc de nature

Austernpilze & Shiitake-Pilze

Jessi’cactus

La Pimentière

Les Roseaux Sociaux (Das soziale Schilf)

PARL’image

La Patte d’oie (Die Gänsepfote)

Pick & Wash

Nicolas LOPEZ, das Klimafresko am frühen Nachmittag

Yacaba am Nachmittag

Nachbarin Nachbarin Null Abfall

Nehmen Sie Ihr Besteck mit und treffen Sie sich um 19 Uhr mit uns zu einem Essen in der spanischen Herberge.

