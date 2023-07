SOIREE DEGUSTATION LE ROSE DE BESSAN Rue de la coopérative Bessan, 3 août 2023, Bessan.

Bessan,Hérault

2023-08-03 19:00:00 fin : 2023-08-03 . EUR.

Rue de la coopérative

Bessan 34550 Hérault Occitanie



Celebrate the new wine (primeur in French) during a genial evening at Bessan winery le Rosé de Bessan. Starts at 7.30 pm. Wine tasting, grilled chestnuts, music. Free.

In der Weingenossenschaft Le Rosé de Bessan, entdecken Sie die ersten Weine des Jahres « Primeurs ». Ab 19.30 Uhr. Weinprobe, gegrillte Kastanien, Musik. Kostenlos.

