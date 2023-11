Marché de Noël Rue de la conche Lézigneux Catégories d’Évènement: Lézigneux

Loire Marché de Noël Rue de la conche Lézigneux, 3 décembre 2023, Lézigneux. Lézigneux,Loire Artisanat local, art de la bouche, décorations, créations originales, idées cadeaux.

Buvette et dégustation d’huîtres..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue de la conche Salle polyvalente

Lézigneux 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Local crafts, culinary arts, decorations, original creations, gift ideas.

Refreshment bar and oyster tasting. Artesanía local, artes culinarias, decoración, creaciones originales, ideas para regalos.

Bar de refrescos y degustación de ostras. Lokales Kunsthandwerk, Mundkunst, Dekorationen, originelle Kreationen, Geschenkideen.

Getränkestand und Austernverkostung. Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Loire Forez Détails Catégories d’Évènement: Lézigneux, Loire Autres Lieu Rue de la conche Adresse Rue de la conche Salle polyvalente Ville Lézigneux Departement Loire Lieu Ville Rue de la conche Lézigneux latitude longitude 45.567386;4.059965

Rue de la conche Lézigneux Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezigneux/