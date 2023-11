Exposition de photos « Taulignan hier et aujourd’hui » Rue de la Commune Taulignan, 24 novembre 2023, Taulignan.

Taulignan,Drôme

Exposition de photos anciennes et récentes du bourg et du plateau du Paradis. Plusieurs panoramiques du bourg seront exposés..

2023-11-24 fin : 2023-12-03 . .

Rue de la Commune Salle de la Commune

Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of old and recent photos of the village and the Paradis plateau. Several panoramic views of the village will be on display.

Exposición de fotos antiguas y recientes del pueblo y de la meseta del Paradis. Se expondrán varias vistas panorámicas del pueblo.

Ausstellung alter und neuer Fotos des Marktfleckens und des Plateau du Paradis. Es werden mehrere Panoramabilder des Marktfleckens ausgestellt.

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes