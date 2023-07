Bibliobingo Rue de la Commanderie Capdenac, 5 juillet 2023, Capdenac.

Capdenac,Lot

La bibliothèque de Capdenac-Le-Haut vous propose un challenge de lecture pour les enfants et les adultes du 21 juin au 21 août..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

Rue de la Commanderie

Capdenac 46100 Lot Occitanie



The Capdenac-Le-Haut library is offering a reading challenge for children and adults from June 21 to August 21.

La biblioteca de Capdenac-Le-Haut propone un reto de lectura para niños y adultos del 21 de junio al 21 de agosto.

Die Bibliothek von Capdenac-Le-Haut bietet vom 21. Juni bis zum 21. August eine Lesechallenge für Kinder und Erwachsene an.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Figeac