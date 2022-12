Grand Bal Folk rue de la combe, Saint-Saturnin-lès-Apt (84)

Grand Bal Folk rue de la combe, Saint-Saturnin-lès-Apt (84), 25 mars 2023, . Grand Bal Folk Samedi 25 mars 2023, 17h00 rue de la combe, Saint-Saturnin-lès-Apt (84)

avec Fest’Embal rue de la combe, Saint-Saturnin-lès-Apt (84) 7, Place de l’Église rue de la combe, 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40356 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] A partir de 17h00,initiation aux danses par Francoise Vers 19h00, repas partagé. Il y aura sur place une buvette et un service de restauration rapide. De 20h30 à minuit, bal animé par le groupe Fest’Embal source : événement Grand Bal Folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T17:00:00+01:00

2023-03-26T00:00:00+01:00

