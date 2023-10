Exposition interactive, Qui a refroidi Lemaure ? Rue de la Collégiale Saint-Martin Léré, 21 octobre 2023, Léré.

Léré,Cher

Exposition interactive, où l’espace d’un instant vous deviendrez l’inspecteur stagiaire de la légende de la PJ, Séraphin Limier.

Lundi 2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

Rue de la Collégiale Saint-Martin

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Interactive exhibition, where for a moment you can become the trainee inspector of PJ legend Séraphin Limier

Una exposición interactiva, en la que por un momento podrá convertirse en el inspector en prácticas de la leyenda del PJ Séraphin Limier

Interaktive Ausstellung, in der Sie für einen Moment zum Inspektoranwärter der PJ-Legende Seraphim Limier werden

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de tourisme du Grand Sancerrois