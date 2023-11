MARCHÉ DE NOËL MONTAUD Rue de la Clapisse Montaud, 1 décembre 2023, Montaud.

Montaud,Hérault

La magie de Noël sera à Montaud le 01 décembre 2023 de 17h00 à 20h30..

2023-12-01 17:00:00 fin : 2023-12-01 20:30:00. .

Rue de la Clapisse

Montaud 34160 Hérault Occitanie



The magic of Christmas will be in Montaud on December 01, 2023 from 5:00 pm to 8:30 pm.

La magia de la Navidad estará en Montaud el 1 de diciembre de 2023 de 17:00 a 20:30 horas.

Der Weihnachtszauber wird am 01. Dezember 2023 von 17.00 bis 20.30 Uhr in Montaud zu sehen sein.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT MONTPELLIER