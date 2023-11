CONCERT – HOMMAGE A MARIE-CLAIRE ALAIN Rue de la Chèvre Metz, 26 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Récital d’orgue en hommage à l’organiste Marie Claire ALAIN, décédée il y a 10 ans, à l’église Notre Dame rue de la chèvre à Metz.

Son élève, Philippe Delacour, qui a obtenu un premier prix de virtuosité dans sa classe, sera aux claviers de l’orgue Cavaillé Coll de l’église de Notre Dame rue de la chèvre Metz centre.

Au programme : praeludium en sol de Buxtehude; la Pièce d’orgue et la Passacaille et fugue de Bach entre autre.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 16:00:00 fin : 2023-11-26 . 0 EUR.

Rue de la Chèvre ÉGLISE NOTRE DAME

Metz 57000 Moselle Grand Est



Organ recital in tribute to organist Marie Claire ALAIN, who died 10 years ago, at Notre Dame church on rue de la chèvre in Metz.

Her pupil, Philippe Delacour, who won a first prize for virtuosity in her class, will be at the keyboards of the Cavaillé Coll organ in the church of Notre Dame rue de la chèvre Metz center.

On the program: Buxtehude’s Praeludium in G; Bach’s Pièce d’orgue and Passacaille et fugue, among others.

Recital de órgano en homenaje a la organista Marie Claire ALAIN, fallecida hace 10 años, en la iglesia Notre Dame de la rue de la chèvre de Metz.

Su alumno, Philippe Delacour, que obtuvo un primer premio al virtuosismo en su clase, estará a los teclados del órgano Cavaillé Coll de la iglesia de Notre Dame rue de la chèvre, en el centro de Metz.

En el programa: Praeludium en sol de Buxtehude; Pièce d’orgue y Passacaille et fugue de Bach, entre otras.

Orgelkonzert zu Ehren der vor 10 Jahren verstorbenen Organistin Marie Claire ALAIN in der Kirche Notre Dame rue de la chèvre in Metz.

Ihr Schüler Philippe Delacour, der in ihrer Klasse einen ersten Preis für Virtuosität erhielt, wird an den Tasten der Cavaillé Coll-Orgel in der Kirche Notre Dame rue de la chèvre Metz centre sitzen.

Auf dem Programm stehen unter anderem Buxtehudes Praeludium in G, Bachs Orgelstück und Passacaglia und Fuge.

