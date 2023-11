Marché de Noël Rue de la Chênaie Igon, 9 décembre 2023, Igon.

Igon,Pyrénées-Atlantiques

Igon vous invite à son marché de Noël avec 25 exposants présents pour l’occasion !

Pour les enfants, un château gonflable sera mis en place, ainsi qu’une visite du Père Noël et un goûter à 16h30.

Pour le repas du midi, un food truck sera présent, et à 20h, un repas de Noël sera organisé par les conscrits du village !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

Rue de la Chênaie Salle des sports

Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Igon invites you to its Christmas market, with 25 exhibitors on hand for the occasion!

For children, there’ll be a bouncy castle, a visit from Santa Claus and a snack at 4.30pm.

For lunch, a food truck will be on hand, and at 8pm, a Christmas dinner will be organized by the village conscrits!

Igon le invita a su mercado navideño con 25 expositores preparados para la ocasión

Para los niños, habrá un castillo hinchable, la visita de Papá Noel y una merienda a las 16.30 h. Para comer, habrá un camión de comida.

Para el almuerzo, habrá un camión de comida y, a las 20:00, los reclutas del pueblo organizarán una comida de Navidad

Igon lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt mit 25 Ausstellern ein, die zu diesem Anlass anwesend sind!

Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, einen Besuch des Weihnachtsmanns und um 16:30 Uhr einen Imbiss.

Für das Mittagessen wird ein Foodtruck bereitstehen, und um 20 Uhr findet ein Weihnachtsessen statt, das von den Wehrpflichtigen des Dorfes organisiert wird!

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay