Zumba Halloween Rue de la Chênaie Igon, 27 octobre 2023, Igon.

Igon,Pyrénées-Atlantiques

L’association Clic-clac dance vous invite à une soirée Zumba Halloween. Déguisez-vous ou venez comme vous êtes !

Ouvert à tous petits et grands..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 20:30:00. EUR.

Rue de la Chênaie Salle Louis Duger

Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Clic-clac dance association invites you to a Zumba Halloween party. Dress up or come as you are!

Open to all, young and old.

La asociación de baile Clic-clac te invita a una fiesta de Halloween de Zumba. ¡Disfrázate o ven como eres!

Abierto a todos, jóvenes y mayores.

Der Verein Clic-clac dance lädt Sie zu einem Halloween-Zumba-Abend ein. Verkleiden Sie sich oder kommen Sie, wie Sie sind!

Offen für alle kleinen und großen Leute.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay