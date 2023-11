Cirque : « Foreshadow » Rue de la Chasse Verte Cherbourg-en-Cotentin, 22 mars 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Alexander Vantournhout franchit une nouvelle étape dans sa recherche sur la gravité et son effet sur le mouvement.

Il remet également en question l’espace scénique traditionnel du théâtre en amenant un de ses éléments (le mur du fond) à l’avant et en lui donnant un rôle prépondérant.

Dans Foreshadow, il place un groupe de huit danseurs face à un défi de taille : que faire avec un mur haut de six mètres qui occupe toute la largeur de la scène ?

Et si ce haut mur venait couper la scène en deux, ne laissant aux danseurs qu’un espace trop étroit pour huit ? Alors, on s’y croise, on s’y frôle, on y invente des figures pour mieux le contourner.

Foreshadow, c’est une pièce de groupe aux frontières du cirque et de la danse. Au son d’une musique rock expérimentale, huit danseurs acrobates multiplient au sol de magnifiques portés et des phrases chorégraphiques semblables à des labyrinthes. Les corps se portent, se supportent, s’entremêlent, tentent des solidarités.

Le mur serait-il un obstacle ou créerait-il de nouvelles possibilités ? On le regarde, on s’y adosse, on s’y cogne, on le caresse, on l’apprivoise…

Un spectacle co-accueilli par Le Trident et La Brèche – Pôle national cirque de Normandie dans le cadre de SPRING

Du 13 mars au 21 avril 2024 – Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie.

Durée : 1h10

Public : Tout public dès 12 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-03-22 20:30:00

Rue de la Chasse Verte

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Alexander Vantournhout takes a new step in his research into gravity and its effect on movement.

He also challenges the traditional theatrical stage space by bringing one of its elements (the back wall) to the front and giving it a prominent role.

In Foreshadow, he confronts a group of eight dancers with a daunting challenge: what to do with a six-metre-high wall occupying the entire width of the stage?

What if this high wall were to cut the stage in two, leaving the dancers with a space too narrow for eight? So we cross paths, brush up against each other, invent figures to get around it.

Foreshadow is a group piece on the frontiers of circus and dance. To the sound of experimental rock music, eight acrobatic dancers multiply magnificent lifts and labyrinthine choreographic phrases on the floor. Bodies carry each other, support each other, intertwine and try to build solidarity.

Is the wall an obstacle, or does it create new possibilities? We look at it, lean against it, bump into it, caress it, tame it…

A show co-hosted by Le Trident and La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie as part of SPRING

From March 13 to April 21, 2024 ? International Festival of New Circus Forms in Normandy.

Running time: 1 hour 10 minutes

Audience: 12 years and up

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Alexander Vantournhout ha dado un nuevo paso en su investigación sobre la gravedad y su efecto en el movimiento.

También desafía el espacio escénico teatral tradicional trayendo uno de sus elementos (la pared del fondo) al frente y dándole un papel destacado.

En Foreshadow, enfrenta a un grupo de ocho bailarines a un desafío de enormes proporciones: ¿qué hacer con un muro de seis metros de altura que ocupa toda la anchura del escenario?

¿Y si ese alto muro cortara el escenario en dos, dejando a los bailarines un espacio demasiado estrecho para ocho de ellos? Así que nos cruzamos, nos rozamos, inventamos figuras para sortearlo.

Foreshadow es una pieza de grupo en los límites del circo y la danza. Al son de música rock experimental, ocho bailarines acrobáticos realizan magníficas elevaciones y laberínticas frases coreográficas sobre el suelo. Los cuerpos se llevan, se sostienen, se entrelazan y tratan de solidarizarse.

¿Es el muro un obstáculo o crea nuevas posibilidades? Lo miramos, nos apoyamos en él, chocamos con él, lo acariciamos, lo domamos…

Un espectáculo copresentado por Le Trident y La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie en el marco de SPRING

Del 13 de marzo al 21 de abril de 2024 ? Festival internacional de nuevas formas de circo en Normandía.

Duración: 1 hora 10 minutos

Público: Todos los públicos a partir de 12 años

Le Trident, la escena nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Alexander Vantournhout macht einen weiteren Schritt in seiner Forschung über die Schwerkraft und ihre Auswirkungen auf die Bewegung.

Er stellt auch den traditionellen Bühnenraum des Theaters in Frage, indem er eines seiner Elemente (die Rückwand) nach vorne bringt und ihm eine prominente Rolle zuweist.

In Foreshadow stellt er eine Gruppe von acht Tänzern vor eine große Herausforderung: Was macht man mit einer sechs Meter hohen Wand, die die gesamte Breite der Bühne einnimmt?

Was, wenn die hohe Wand die Bühne in zwei Hälften teilt und den Tänzern nur einen Raum lässt, der für acht Personen zu klein ist? Also kreuzt man sich, streift sich und erfindet Figuren, um sie zu umgehen.

Foreshadow ist ein Gruppenstück an der Grenze zwischen Zirkus und Tanz. Zu experimenteller Rockmusik führen acht Tänzerakrobaten am Boden wunderschöne Hebefiguren und labyrinthartige choreografische Sätze aus. Die Körper tragen, stützen, verflechten sich und versuchen, sich zu solidarisieren.

Ist die Mauer ein Hindernis oder schafft sie neue Möglichkeiten? Man schaut sie an, lehnt sich an sie, stößt an sie, streichelt sie, zähmt sie…

Eine Aufführung in Zusammenarbeit mit Le Trident und La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie im Rahmen von SPRING

Vom 13. März bis 21. April 2024 ? Internationales Festival für neue Zirkusformen in der Normandie.

Dauer: 1 Stunde 10 Minuten

Publikum: Alle Zuschauer ab 12 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

