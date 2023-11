Marché de Noel de Chemillé-sur-Dême Rue de la Chartre Chemillé-sur-Dême, 26 novembre 2023, Chemillé-sur-Dême.

Chemillé-sur-Dême,Indre-et-Loire

Marché de Noel de Chemillé-sur-Dême le dimanche 26 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes.

Buvette tenue par le comité fêtes au profit du Téléthon. Expositions de décorations de noël en tissu, de peintures, d’articles de couturière, de la fimo….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Rue de la Chartre

Chemillé-sur-Dême 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Chemillé-sur-Dême Christmas market on Sunday November 26 from 10am to 6pm at the salle des fêtes.

Refreshment bar run by the Comité Fêtes in aid of the Telethon. Exhibitions of fabric Christmas decorations, paintings, dressmaking items, fimo…

Mercado de Navidad de Chemillé-sur-Dême el domingo 26 de noviembre de 10.00 a 18.00 h en la sala del pueblo.

Bar de refrescos a cargo del comité de festejos a beneficio del Teletón. Exposiciones de adornos navideños de tela, cuadros, artículos de costura, fimo, etc.

Weihnachtsmarkt in Chemillé-sur-Dême am Sonntag, den 26. November von 10 bis 18 Uhr in der Festhalle.

Das Festkomitee organisiert einen Ausschank zugunsten von Téléthon. Ausstellungen von Weihnachtsdekorationen aus Stoff, Gemälden, Schneidereiartikeln, Fimo…

Mise à jour le 2023-11-03 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan