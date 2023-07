Fête paroissiale Rue de la Chapelle Masevaux-Niederbruck, 15 août 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Traditionnelle fête paroissiale au profit de la chapelle de Houppach et des ses vitraux.

10h Messe solennelle de l’Assomption, 11h15 Apéritif et vente de pâtisseries, 12h30 repas à la salle polyvalente de Masevaux-Niederbruck et animation musicale sur réservation de 12 à 27€. 20h30 procession mariale à Sickert..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 21:00:00. EUR.

Rue de la Chapelle

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Traditional parish festival in aid of the Houppach chapel and its stained-glass windows.

10 a.m. Solemn Mass of the Assumption, 11.15 a.m. Aperitif and bake sale, 12.30 p.m. Lunch at the Masevaux-Niederbruck multi-purpose hall, with musical entertainment (reservations required) from 12 to 27? 20:30 Marian procession to Sickert.

Tradicional fiesta parroquial a beneficio de la capilla de Houppach y sus vidrieras.

10h Misa solemne de la Asunción, 11h15 Aperitivo y venta de pasteles, 12h30 Comida en la sala polivalente de Masevaux-Niederbruck con animación musical (reservar con antelación) del 12 al 27? 20.30 h: Procesión mariana a Sickert.

Traditionelles Pfarrfest zu Gunsten der Kapelle von Houppach und ihrer Glasmalereien.

10 Uhr feierliche Messe zu Mariä Himmelfahrt, 11.15 Uhr Aperitif und Verkauf von Gebäck, 12.30 Uhr Essen in der Mehrzweckhalle von Masevaux-Niederbruck mit musikalischer Unterhaltung (Reservierung erforderlich) von 12 bis 27? 20.30 Uhr Marianische Prozession in Sickert.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme de Masevaux