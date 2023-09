J’AI 14 ANS ET CE N’EST PAS UNE BONNE NOUVELLE Rue de la Chapelle Aspiran, 29 septembre 2023, Aspiran.

Aspiran,Hérault

Découvrez l’histoire sensible du roman de Jo Witek qui aborde la thématique du mariage forcé. Un temps de débat est proposé après le spectacle.

À partir de 13 ans..

Rue de la Chapelle

Aspiran 34800 Hérault Occitanie



Discover the sensitive story of Jo Witek?s novel on the subject of forced marriage. There will be a discussion after the show.

Ages 13 and up.

Descubra la sensible historia de la novela de Jo Witek sobre el matrimonio forzado. Habrá un debate después del espectáculo.

A partir de 13 años.

Entdecken Sie die einfühlsame Geschichte aus dem Roman von Jo Witek, der das Thema Zwangsheirat aufgreift. Nach der Aufführung wird Zeit für eine Diskussion angeboten.

Ab 13 Jahren.

