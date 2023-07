Cahors : une histoire des sports Rue de la chantrerie Cahors, 16 septembre 2023, Cahors.

Cahors : une histoire des sports 16 et 17 septembre Rue de la chantrerie Gratuit. Entrée libre.

Cahors, ville millénaire par son histoire et son patrimoine, est également une ville sportive où de nombreux clubs sportifs, créés il y a plus de cent ans, participent au rayonnement de la cité.

À travers cette exposition, découvrez ces clubs historiques qui œuvrent encore aujourd’hui à l’apprentissage des pratiques sportives.

Rue de la chantrerie 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie Cahors est une ville située sur le fleuve du Lot en Occitanie, dans le sud de la France. Elle est connue pour son vin rouge intense, ses jardins municipaux bien entretenus et le pont Valentré, un pont médiéval doté de 3 tours. Dans la vieille ville, on trouve des maisons à colombages et d’étroites ruelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

©Direction du patrimoine – Ville de Cahors