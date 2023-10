Bourse aux jouets Rue de la Chabanne Lavault-Sainte-Anne, 12 novembre 2023, Lavault-Sainte-Anne.

Lavault-Sainte-Anne,Allier

Bourse aux jouets, puériculture et vêtements d’enfants organisée par le CCAS de Lavault Sainte Anne..

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Rue de la Chabanne Salle polyvalente

Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Toy, childcare and children’s clothing market organized by the Lavault Sainte Anne CCAS.

Feria de juguetes, puericultura y ropa infantil organizada por la CCAS Lavault Sainte Anne.

Börse für Spielzeug, Kinderpflege und Kinderkleidung, organisiert vom CCAS von Lavault Sainte Anne.

