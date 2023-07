Piscine Municipale François Mitterrand – Revin Rue de la Céramique Revin, 12 juillet 2023, Revin.

Revin,Ardennes

Cette piscine comporte 2 bassins dont un bassin de compétition de 25m, de 5 couloirs et d’un bassin d’apprentissage de 12m x 12,6m.Elle peut accueillir jusqu’à 300 personnes simultanément.Baie vitrée permettant de dominer la Meuse et de voir le panorama offert par la colline.Fermetures latérales donnant sur un vaste espace vert de détente et de loisirsHoraires d’ouverture : Mardi de 16h30 à 19h Jeudi de 16h30 à 20h Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h Renseignements complémentaires au 03 24 40 41 81.

fin : . EUR.

Rue de la Céramique

Revin 08500 Ardennes Grand Est



This pool has 2 pools including a competition pool of 25m, 5 lanes and a learning pool of 12m x 12.6m.It can accommodate up to 300 people simultaneously.bay window overlooking the Meuse and see the panorama offered by the hill.side closures overlooking a large green area of relaxation and recreationOpening hours: Tuesday from 16:30 to 19h Thursday from 16:30 to 20h Saturday from 9:30 to 12h and from 14h to 18h Additional information at 03 24 40 41 81

Esta piscina cuenta con 2 piscinas, entre ellas una de competición de 25 m, 5 carriles y una piscina de aprendizaje de 12 m x 12,6 m.Puede acoger hasta 300 personas simultáneamente.Mirador con vistas al Mosa y al panorama que ofrece la colina.Cierres laterales con vistas a un amplio espacio verde para la relajación y el esparcimientoHorarios de apertura: martes de 16:30 a 19:00 jueves de 16:30 a 20:00 sábado de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 Más información en el +33 (0)3 24 40 41 81

Dieses Schwimmbad umfasst 2 Becken, darunter ein 25 m langes Wettkampfbecken mit 5 Bahnen und ein 12 m x 12,6 m großes Lehrbecken.Es kann bis zu 300 Personen gleichzeitig aufnehmen.Glasfenster, die es ermöglichen, die Maas zu überblicken und das vom Hügel gebotene Panorama zu sehen.Seitliche Verschlüsse, die auf eine große Grünfläche zur Entspannung und Freizeitgestaltung führenÖffnungszeiten: Dienstag von 16:30 bis 19 Uhr Donnerstag von 16:30 bis 20 Uhr Samstag von 9:30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr Zusätzliche Informationen unter 03 24 40 41 81

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme