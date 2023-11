Animations Téléthon du Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes Rue de la Cartoucherie Tarbes, 9 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

L’association « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » est heureuse de vous accueillir pour un programme d’animations au bénéfice du Téléthon :

– Exposition de véhicules réformés

– Animations pompiers

– Vide-grenier

– Pêche aux canards

– Vente de crêpes

etc…

Bon à savoir

Le Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes (Site de l’Arsenal – Bâtiment 206) est ouvert les lundis et jeudis (sauf lundi 25/12) de 8h30 à 11h30 + visites sur rendez-vous.

2023-12-09 08:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Rue de la Cartoucherie TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The association « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » is delighted to welcome you to a program of events in aid of the Telethon:

– Exhibition of retired vehicles

– Firemen’s entertainment

– Garage sale

– Duck fishing

– Pancake sale

etc…

Good to know

The Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes (Site de l’Arsenal – Bâtiment 206) is open Mondays and Thursdays (except Monday, December 25) from 8.30am to 11.30am + visits by appointment

La asociación « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » le da la bienvenida a un programa de actos a beneficio del Teletón:

– Exposición de vehículos antiguos

– Animación de los bomberos

– Venta de garaje

– Pesca de patos

– Venta de tortitas

etc…

A saber

El Museo del Cuerpo de Bomberos de Tarbes (Arsenal – Edificio 206) abre los lunes y jueves (excepto el lunes 25/12) de 8.30 a 11.30 h + visitas concertadas

Der Verein « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » freut sich, Sie zu einem Animationsprogramm zugunsten des Telethon begrüßen zu dürfen:

– Ausstellung von ausgemusterten Fahrzeugen

– Animationen der Feuerwehr

– Flohmarkt

– Angeln mit Enten

– Verkauf von Crêpes

usw.

Gut zu wissen

Das Feuerwehrmuseum von Tarbes (Site de l’Arsenal – Bâtiment 206) ist montags und donnerstags (außer Montag, 25.12.) von 8:30 bis 11:30 Uhr geöffnet + Besuche nach Vereinbarung

