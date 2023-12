Animations Téléthon de l’association Aider 65 Rue de la Cartoucherie Tarbes, 1 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Programme des activités proposées :

– Vide-grenier

– Pêche aux canards

– Cours de danse avec Dans’6T de 14h à 17h (5€ le cours, durée 30 à 45 mn)

– Démonstration de danse avec le groupe 97’KA de 15h à 15h30

– Concert des Musiciens du soir à 17h30

– 2 Concerts de Skaone solo à 10h et à 13h

– Animations proposées par l’association « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » avec :

> Exposition de véhicules réformés

> Prise de photos avec les participants (participation symbolique de 1€)

> Epreuve « pompe à bras » de 9h à 18h

Vente de crêpes, tourtes, boissons

Vente de produits de la boutique Téléthon

Structures gonflables, jeux d’arcade à l’extérieur si le temps le permet

Présence d’un food truck

Les fonds collectés seront reversés à l’AFM TELETHON..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Rue de la Cartoucherie TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Program of activities :

– Garage sale

– Duck fishing

– Dance classes with Dans?6T from 2pm to 5pm (5? per class, 30 to 45 minutes)

– Dance demonstration with 97?KA from 3pm to 3:30pm

– Evening Musicians concert at 5:30pm

– 2 Skaone solo concerts at 10 a.m. and 1 p.m

– Activities organized by the association « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » with :

> Exhibition of retired vehicles

> Photo-taking with participants (symbolic participation of 1?)

> Hand pump event from 9am to 6pm

Sale of crêpes, pies and drinks

Sale of products from the Telethon store

Inflatable structures, arcade games outside, weather permitting

Presence of a food truck

All funds raised will be donated to AFM TELETHON.

Programa de actividades :

– Venta de garaje

– Pesca de patos

– Clases de baile con Dans?6T de 14:00 a 17:00 h (5 euros por clase, de 30 a 45 minutos de duración)

– Demostración de baile con el grupo 97?KA de 15:00 a 15:30

– Concierto nocturno de músicos a las 17.30 h

– 2 conciertos en solitario de Skaone a las 10h y a las 13h

– Actividades organizadas por la asociación « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » con :

> Exposición de vehículos retirados

> Sesión de fotos con los participantes (participación simbólica de 1?)

> Evento « Bomba de mano » de 9 a 18 h

Venta de crepes, tartas y bebidas

Venta de productos de la tienda del Teletón

Estructuras hinchables, juegos recreativos en el exterior, si el tiempo lo permite

Presencia de un food truck

Todos los fondos recaudados se donarán a AFM TELETHON.

Programm der angebotenen Aktivitäten :

– Flohmarkt

– Angeln mit Enten

– Tanzkurs mit Dans?6T von 14 bis 17 Uhr (5 ? pro Kurs, Dauer 30 bis 45 Min.)

– Tanzvorführung mit der Gruppe 97?KA von 15:00 bis 15:30 Uhr

– Konzert der Abendmusiker um 17.30 Uhr

– 2 Konzerte von Skaone solo um 10 Uhr und um 13 Uhr

– Vom Verein « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » angebotene Animationen mit :

> Ausstellung von ausgemusterten Fahrzeugen

> Fotografieren mit den Teilnehmern (symbolischer Beitrag von 1?)

> Prüfung « Handpumpe » von 9 bis 18 Uhr

Verkauf von Crêpes, Torten und Getränken

Verkauf von Produkten aus dem Telethon-Shop

Hüpfburgen, Arcade-Spiele im Freien, wenn das Wetter es zulässt

Präsenz eines Foodtrucks

Die gesammelten Gelder werden an AFM TELETHON gespendet.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT de Tarbes|CDT65