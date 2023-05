« HOMMAGE A FOLON » Rue de la Carambelle, 23 septembre 2023, La Caunette.

La Caunette,Hérault

Spectacle « Hommage à Folon » qui débutera par une déambulation dans la Carambelle et terminera sur la place pour la suite de la représentation..

2023-09-23 à ; fin : 2023-09-23 . .

Rue de la Carambelle

La Caunette 34210 Hérault Occitanie



Show « Tribute to Folon » which will begin with a stroll in the Carambelle and will end on the square for the continuation of the representation.

El espectáculo « Hommage à Folon » comenzará con un paseo por la Carambelle y terminará en la plaza para el resto de la representación.

Schauspiel « Hommage à Folon », das mit einer Wanderung durch die Carambelle beginnt und auf dem Platz für die weitere Aufführung endet.

