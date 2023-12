A LA DECOUVERTE DES REQUINS Rue de la Capitainerie Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault A LA DECOUVERTE DES REQUINS Rue de la Capitainerie Agde, 13 mars 2024, Agde. Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13 16:00:00 Venez découvrir le temps d’un après-midi ce seigneur des océans !.

Venez découvrir le temps d’un après-midi ce seigneur des océans !

Souvent redoutés et mal aimés, les requins sont en réalité des animaux fascinants. Présents sur Terre depuis 450 millions d’années, les requins se sont diversifiés en une grande variété de tailles, de formes et de modes de vie. Venez plonger le temps d’un après-midi à la découverte des seigneurs des océans. > Animation pour les enfants (avec adulte accompagnant obligatoire). .

Rue de la Capitainerie

Agde 34300 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Code postal 34300 Lieu Rue de la Capitainerie Adresse Rue de la Capitainerie Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Rue de la Capitainerie Agde Latitude 43.2735017 Longitude 3.50803477 latitude longitude 43.2735017;3.50803477

Rue de la Capitainerie Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/