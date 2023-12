LA GRANDE NACRE Rue de la Capitainerie Agde Catégories d’Évènement: Agde

2024-02-08 17:00:00 à 19:00:00

Projection d'un documentaire suivi d'un échanges avec des spécialistes.

La Grande Nacre de Méditerranée, une espèce protégée et endémique est la proie d’un parasite depuis 2016.

Cet ennemi sournois, réveillé par le réchauffement de la mer ou introduit en Méditerranée a décimé les populations de nacres à plus de 99%. La course contre la montre est désormais lancée, avant que la Grande Nacre meure… Suite à la diffusion d’un documentaire sur le sujet (Poisson-lune Productions) un échange avec des spécialistes sera proposé. .

