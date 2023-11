ATELIER ENFANT -DECOUVERTE DES TORTUES MARINES Rue de la Capitainerie Agde, 20 décembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Jeux et ateliers pour enfants proposés par la Maison de la mer..

2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 16:00:00. .

Rue de la Capitainerie

Agde 34300 Hérault Occitanie



Games and workshops for children offered by the Maison de la mer.

Juegos y talleres para niños organizados por la Maison de la mer.

Spiele und Workshops für Kinder, die vom Maison de la mer angeboten werden.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE