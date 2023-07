SARDINADE AU FORT DE BRESCOU Rue de la Capitainerie Agde, 13 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Promenade en bateau et dégustation de sardines grillées. Inscriptions au boulodrome La Tortue sur l’Ile des Pêcheurs..

2023-07-13 19:30:00 fin : 2023-07-13 . EUR.

Rue de la Capitainerie

Agde 34300 Hérault Occitanie



Boat ride and tasting of grilled sardines. Registration on July 4 and 5 from 6 to 7 pm at La Tortue bowling alley on Fishermen’s Island.

Paseo en barco y degustación de sardinas asadas. Inscripción en el boulodrome de La Tortue, en la Ile des Pêcheurs.

Bootsfahrt und Verkostung von gegrillten Sardinen. Anmeldungen im Boulodrome La Tortue auf der Ile des Pêcheurs.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE