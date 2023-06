CONFERENCE : « LE MILIEU MEDITERRANEEN » Rue de la Capitainerie Agde, 8 juin 2023, Agde.

Agde,Hérault

Conférence présentée par la Direction du Milieu Marin dans le cadre de la Journée Mondiale des Océans..

2023-06-08 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-08 . .

Rue de la Capitainerie

Agde 34300 Hérault Occitanie



Conference presented by the Direction du Milieu Marin as part of World Oceans Day.

Conferencia presentada por la Direction du Milieu Marin en el marco del Día Mundial de los Océanos.

Vortrag, präsentiert von der Direction du Milieu Marin im Rahmen des Welttag der Ozeane.

Mise à jour le 2023-05-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE